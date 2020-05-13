Kabinler bir dolu bir boş

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin çalışma usulleri belirlendi. Buna göre, AVM’ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran, lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacak. Bakanlığın 21 Mart’taki genelgesi kapsamında AVM içindeki lokanta ve restoranlar “al götür” veya “paket” servis şeklinde hizmet verebilecek.

Asansörler sadece özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılabilecek. AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici süreyle verilmeyecek. AVM’lerdeki işyerleri, toplam satış alanına müşteri ve çalışanlar dahil 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecek.

Tuvaletlerde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak, bunların yerini tek kullanımlık kâğıt havlu alacak.

Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla olan işyerlerindeki deneme kabinleri, “bir dolu bir boş kabin” kullanımı sağlanacak şekilde ve dönüşümlü kullanılacak.

6 KENT YASAKTAN MUAF

16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bazı serbestlikler de getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’a giriş-çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığının duyurdu. Bu arada Diyarbakır, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.