Kadın hakemlerimiz Avrupada
UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.
Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.
Video Haberler
- Denizden erkek cesedi çıktı
- Sürekli havladı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı