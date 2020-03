Kadının adından Kadının canına!

06 Mart 2020 Cuma, 16:49

PEN Türkiye Merkezi'nin, "Kadının Adı Yok" kitabıyla yeni kadın hakları hareketinin öncülerinden, erken yaşta kaybettiğimiz gazeteci yazar Duygu Asena adına koyduğu, her yıl Kadın konusunda bilinçli çalışmalarda bulunan bir insana ya da kuruma verdiği "2020 PEN Duygu Asena Ödülü" bu yıl "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na önceki gün İstanbul, Goethe Enstitüsü kütüphanesinde düzenlenen törenle verildi. On yıldır Türkiye'de kadın cinayetlerinin ardındaki gerçekleri aydınlatmak için 20 ilde açtıkları temsilciliklerle belgeleri derleyip, kadın cinayeti verilerinin kaydını tutarak her ay kamuoyu ile paylaşan, davalarda mağdurların yanında yer alan platform adına alan Önal, “Bu ödül mücadeleyi daha kararlı yapmanın itici gücü oluyor. Önceki kuşakların da kadının uyanmasında büyük rolü var” diyerek ödülü bu mücadeleyi vermiş, sürdüren ve gelecek kucaklara taşıyacak olan tüm kadınlara armağan etti. PEN’e etkinliklerinde ev sahipliği yapan enstitünün müdürü Dr. Reimar Volker de bu değerli işbirliğinin devam edeceğini, iki ülke edebiyatına kapı açan projelerinin temasının da “Kadın” olduğunu açıkladı. Törene aralarında PEN 2018 Duygu Asena Ödülü sahibi Av. Nazan Moroğlu, Asena’nın kız kardeşi İnci Asena, gazeteci Sevin Okyay ve Yazgülü Aldoğan, Platform temsilcileri, PEN Yönetim Kurulu ve üyeleri, Asena’nın meslektaşları katıldı. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu da “Yasaların değişmesi yetmiyor, asıl zihniyetin de değişmesi için mücadele etmeliyiz” diyerek Anayasanın kanun aracılığıyla uygulanacağını bilen Atatürk’ün 11 Aralık 1934’te kanunu da çıkardığını hatırlattı.

PEN Başkanı gazetemiz yazarı Zeynep Oral ayrıca, PEN Ayın Kitabı olarak da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Gülsüm Kav Önal’ın Doğan Kitap’tan bu ay çıkan “Yaşasın Kadınlar” kitabının seçildiğini açıkladı.