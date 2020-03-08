Kadınlar Doku’yu ve Kadirova’yı sordu

08 Mart 2020 Pazar, 19:18

Eylemde, katledilen Şule Çet, Ayten Adıgüzel, Güleda Cankel ve birçok kadının fotoğraflarını taşıyan kadınlar, ‘Kadınlar eşit yaşayacak’, ‘Artık ölmek istemiyoruz’ sloganları attı. Sanatçı Kalben ve çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleşen eylemde, öldürülen Aysun Yıldırım’ın annesi Hüsniye Yıldırım, “Aysun’un dosyası 2018’in eylül ayında ‘intihar etti’ denerek kapatıldı. 28 Şubat 2019’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sayesinde dava dosyası yeniden açıldı. 6284 sayılı kanun nerede? Kadınlarımızı neden koruyamıyorsunuz?” diye sordu.

Platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Dilber Sünnetçioğlu ise “Kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün. Bizler ayrıcalık veya çiçek değil, eşitlik istiyoruz. Kadınları durdurmaya gücünüz yetmeyecek. Kadınlara tecavüz edildiğinde neden sesiniz çıkmıyor da, 6284 sayılı kanuna sesiniz yükseliyor? Adalet mücadelesini yürüttüğümüz kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınları da sevgi ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kulandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da, “Türkiye değişebilir. Kadınların eşit ve özgür yaşadığı bir dünyaya kavuşacağız. Koronavirüs insanlık için büyük bir belaysa, kadına cinayet de öyle bir beladır” dedi. Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da “Bizim iktidardan istediğimiz, kadın ve çocuk cinayetlerinde yargıyı rahat bıraksınlar. Ülkeyi yöneten de olsan haddini bileceksin” dedi. Eylem, Kalben’in şarkı söylemesiyle son buldu.