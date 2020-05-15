Kadınların Arşivlerdeki Yeri
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle 14-15 Kasım tarihlerinde “Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek. “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana temalarında bildirilerin sunulacağı sempozyuma katılmak isteyenler, 5 Haziran’a kadar bildiri özetlerini gönderebilecek.
Türkiye’nin
ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan Kadın Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle 14-15 Kasım
2020 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların
Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek. “Genel
Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana temalarında bildirilerin
sunulacağı sempozyuma katılmak isteyenler, 5 Haziran 2020 tarihine kadar
bildiri özetlerini gönderebilecek.
Türkiye’nin
ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan Kadın Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle 14-15
Kasım 2020 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların
Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek.
“Genel
Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema
çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempozyuma araştırmacılar özet
bildiri gönderimlerini 5 Haziran 2020 tarihine kadar [email protected]
adresine yapabilirler.
Sempozyuma
katılım ücretsiz ve sempozyum herkese açık olacak.
Sempozyumun
amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların
ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmak ve
kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak…
Sempozyum’da
Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmaları
arşivcilik dünyasına tanıtılırken, bu alanda dünyadaki gelişmeler de
paylaşılacak.
TAM
METİN BİLDİRİLER 30 EYLÜL’E KADAR GÖNDERİLMELİ
Sempozyum
için seçilen bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayımlanacak. Bu nedenle
sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinlerinin, en geç 30 Eylül 2020
tarihine kadar “[email protected]” adresine gönderilmesi
gerekiyor.
Tam
metin bildiri ve özetlerin yazım kuralları sempozyumun web sitesinde yer alıyor.
Sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için www.kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr
adresi ziyaret edilebilir.
Sempozyuma,
bireysel bildirilerin yanı sıra panel, atölye ve başka sunum önerileri ile
katılmak da olanaklı. Dili Türkçe olacak sempozyumun bildiri kitabında bütün bildirilerin
İngilizce özetleri de olacak.
BEYKOZ
ÜNİVERSİTESİ: İstanbul Kavacık’ta
2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Mehmet
Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’,
‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller
Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek
yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü
Programlar Enstitüsü yer alıyor.
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