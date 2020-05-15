15 Mayıs 2020 Cuma, 14:23

Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek. “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana temalarında bildirilerin sunulacağı sempozyuma katılmak isteyenler, 5 Haziran 2020 tarihine kadar bildiri özetlerini gönderebilecek.

Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek.

“Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempozyuma araştırmacılar özet bildiri gönderimlerini 5 Haziran 2020 tarihine kadar [email protected] adresine yapabilirler.

Sempozyuma katılım ücretsiz ve sempozyum herkese açık olacak.

Sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak…

Sempozyum’da Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezine sahip olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmaları arşivcilik dünyasına tanıtılırken, bu alanda dünyadaki gelişmeler de paylaşılacak.

TAM METİN BİLDİRİLER 30 EYLÜL’E KADAR GÖNDERİLMELİ

Sempozyum için seçilen bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayımlanacak. Bu nedenle sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinlerinin, en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar “[email protected]” adresine gönderilmesi gerekiyor.



Tam metin bildiri ve özetlerin yazım kuralları sempozyumun web sitesinde yer alıyor. Sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için www.kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Sempozyuma, bireysel bildirilerin yanı sıra panel, atölye ve başka sunum önerileri ile katılmak da olanaklı. Dili Türkçe olacak sempozyumun bildiri kitabında bütün bildirilerin İngilizce özetleri de olacak.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer alıyor.

