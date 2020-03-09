Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

09 Mart 2020 Pazartesi, 12:36

Konya’da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

CEZAEVİNDE SINAVA HAZIRLANIYOR

Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.