Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Konya’da tutuklu bulunan Kadir Şeker, cezaevinden hazırlandığı üniversite sınavı için başvuruda bulundu.
Konya’da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.
CEZAEVİNDE SINAVA HAZIRLANIYOR
Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.
Video Haberler
- Denizden erkek cesedi çıktı
- Sürekli havladı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı