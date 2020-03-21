Kaftancıoğlu, koronavirüs teşhisi konulan profesörün son durumunu sordu

21 Mart 2020 Cumartesi, 03:23

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını oğlu Onur Taşçıoğlu duyurmuştu.

Koronavirüs teşhisi konulan profesörün son durumunu Canan Kaftancıoğlu sordu:

'BİZ ÖĞRENCİLERİ DÖRT GÖZLE İYİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ'

Kaftancıoğlu, Onur Taşçıoğlu’na sosyal medyadan mesaj göndererek, “Babanla ilgili son durum bilgisi alabilir miyiz? Bütün hastaları gibi biz öğrencileri de dört gözle iyi haberlerini bekliyoruz” dedi.

'TÜM UYGULANABİLECEK İLAÇLAR VERİLİYOR'

Onur Taşçıoğlu ise, Kaftancıoğlu’na, “Babam hala entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor. Babam için oluşturulan sağlık kurulu hocaları, tüm tedavi opsiyonlarını neredeyse her gün bir araya gelip, tartışıp gerekeni yapıyorlar. Babam ve tüm kahramanlar için…” yanıtını verdi ve ‘alkış’ ifadesini paylaştı.