"Kampanya yerine KDV’yi sıfırla"

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, hükümete, “temel tüketim maddelerinde KDV’yi sıfırlayın” çağrısı yaptı. Balık, hükümetin yardım kampanyası düzenlemek yerine elektrik, su, doğalgaz, kalorifer yakıtında KDV’yi sıfırlamasının daha yerinde bir karar olacağına dikkat çekti.

Balık, salgına karşı alınan önlemlerin yansımalarını gazetemize değerlendirdi. Eğitimde EBA üzerinden yürütülen çalışmanın verimli olduğunun söylenemeyeceğine dikkat çeken Balık, “Çocuklardan ‘Anlatımlar iyi değil, anlayamıyoruz, yetersiz’ diye yakınmalar geliyor. Ancak süreç böyle devam edecek. Başka yolu da yok” dedi. Sağlık alanında ise çalışanların riskli ortamda çalıştıklarını, evlerine bile gidemediklerini, kaygılı olduklarını dile getiren Balık, salgına karşı güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Balık, sağlık çalışanlarına daha fazla ekonomik destek verilmesini de istedi. Büro çalışanlarının sürekli yurttaşlarla muhatap olduklarını belirten Balık, bu nedenle de virüsün yayılması konusunda endişe yaşadıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan dayanışma kampanyasına da işaret eden Balık, “Kurumlarda bazı işgüzar müdürler var. Personele kampanyaya destek verilmesi için dayatma yapıyorlar. Personele ‘Desteği yapın bize bildirin’ denildiğini duyuyoruz. Tabii bu konuda resmi yazı yok. Kurum müdürlerinin, yöneticilerin göze girmek için yaptıkları bir faaliyet. Bu yönde baskı yapıldığı bilgisi bize ulaşıyor” dedi. Balık, bu noktada hükümete de “temel tüketim maddelerinde KDV’yi kaldırın” çağrısı yaptı.

‘RAHATLAMA SAĞLAR’

Balık, şunları söyledi: “Devlet kampanya yapmak yerine elektrik, su, doğalgaz, kalorifer yakıtı gibi temel kullanım alanlarında KDV’yi sıfırlasa daha yararlı olur. Bu ciddi bir rahatlama sağlar. 400 lira doğalgaz faturası geliyorsa yüzde 20’si KDV. Şu anda herkes evde kalorifer kullanıyor. Bunlardan KDV alınmamış olsa yurttaşa ciddi katkı olur. Devletin bu tür önlemler alması daha yerinde olur.”