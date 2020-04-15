“Kamu bankaları kredi verecek” denilmişti: Yurttaşlar onaylanmayan başvurulardan şikayetçi...

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'tan 10 bin liraya kadar 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kullanılabileceğini açıklamoşto. Yurttaşlar ise kredi başvurularının onaylanmamasından şikayet ediyor. Yurttaşların şikayetlerini ilettiği sitede gündem bu bankaların kredi vermemesi oldu. Yurttaşlara ya 3 bin lira kredi veriliyor, ya da bu bile onaylanmıyor.

Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. “Bireysel İhtiyaç Desteği Kredi” adı verilen uygulamada bireysel müşterilere, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi verileceği açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredilerle ilgili “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz” demişti.

Yurttaşların şikayetlerini bildirdiği sitede en çok yapılan başvuru, bankaların kredileri onaylamaması oldu.

“10 BİN LİRA ONAYLI KREDİYE 3 BİN LİRA”

Ziraat Bankasına 10 bin liralık kredi için başvuran Sevda isimli kullanıcı, kendisine 3 bin liralık kredi verildiğini belirterek, “Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi onayı verip istenilen miktarı altında kredi kullanma teklifi sunuyorsunuz açıklama yapar mısınız? 10 bin lira onaylı krediye 3 bin lira olarak kullanma teklif ediyorsunuz bu kredi kullanımı 5 bin, 7 bin 500, 10 bin olarak üç kademe olarak belirli zaten neden 10 bini onaylayıp 3 bin lira veriyorsunuz? Devletimiz öyle yapın mı demiş? Zaten o rakama ihtiyacımız olmasa 10 bin kredi çekmeye çalışmayız insanları çok mağdur ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“3 BİN LİRA BİLE VERMEDİLER”

VakıfBank’tan kredi çekmek isteyen Yüksel isimli başka bir kullanıcı ise kredisinin onaylandığın yönünde mesaj geldiğini ancak kendisine 3 bin lira bile verilmediğini açıklayarak, “Bankanızın uzun süreli müşterisiyim. Mobil ve internet bankacılığı kanalından kredi kullanabileceğim bilgisini aldım, fakat kullanım yapabileceğim miktar 3 bin lira olarak gözüküyordu çekmedim bugün ise 3 bin lira TL bile olumsuz. Sorunun çözümünü talep ediyorum” dedi.

“CİMER’E ŞİKAYET EDECEĞİM”

Halkbankası da krediye başvuran Ali isimli kullanıcı ise devletin 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi verileceğini söylediğini hatırlatarak, şunları ekledi: “Devlet ‘5 bin, 7 bin 500, 10 bin lira’ dedi. Halkbank 3 bin lira onayladı. Böyle iş mi olur ya devletin bankası ya madem neden açıklanırken 3 bin lira demediler CİMER'e de şikayette bulunacağım devletimin verdiği hükme boynum kıldan incedir. Müşteri hizmetlerini arayıp şikayette bulunacağımı bildirdim ‘tabi beyefendi şikayette bulunabilirsiniz siz bilirsiniz’ dedi. Ben derdimi anlatmaya çalışıyorum hala bize böyle bilgi sağlandı diyor. Bize neden sağlanmadı bu bilgi.”