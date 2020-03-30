Kamu bankalarından yeni kredi kampanyası
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.
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