Kamu bankalarından yeni kredi kampanyası

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2020 Pazartesi, 14:59

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