Kamu kendi OHAL’ini yapmadı!

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Kamuda asgari personelle dönüşümlü çalışmaya geçilmesi kararı alınmasına karşın birçok işyerinde halen tam zamanlı çalışmanın devam ettiği öğrenildi. Asgari personel çalıştırılması uygulamasına da birçok işyerinde henüz geçilemedi. Kamuda örgütlü bulunan Türk Büro-Sen, bakanlıklara yazı göndererek, personel ile yurttaşların sağlığının büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ayrı ayrı yazı gönderdi. Yazılarda bir an önce dönüşümlü mesaiye geçilmesi istenirken, sendikaya ulaşan bilgilere de yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda ise salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, öncelikle insan sirkülasyonunun fazla olduğu sosyal tesisler ile polisevlerinde yapılan dezenfekte işlemlerinin artırılması, bu yerlerin gerekmesi halinde tamamen veya kısmi olarak kapatılmaları istendi. Merkez ve taşradaki sivil memur personel için ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda dönüşümlü çalışma uygulamasına bir an önce geçilmesi ve asgari sayıda personel ile çalışmanın yürütülmesi, çalışan personel için gerekli hijyen ve koruma malzemelerinin eksiksiz bulundurulması talep edildi. Bu arada Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen ise TÜİK Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, Tüketici Fiyat Endeksi Araştırması’nın saha çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Büro Memur-Sen, önlem amacıyla bu çalışmanın da durdurulmasını istedi.