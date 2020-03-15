Kanaatle gazi oldu

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç İş Sendikası Başkanı Tuncay Dolu, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, “kurşun yediğini ve sabaha kadar hastanede tedavi gördüğünü” iddia etmiş, “gazilik” için talebi olmadığını, “Allah’a şükür devletten ne unvan talebimiz ne de tek kuruş menfaatımız oldu” diye açıklamıştı. Ancak Dolu’nun hastane raporu, bu sözleri yalanlamış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 7 ay sonra “gazilik” raporu aldığı ortaya çıkmıştı. Raporda, “Hasta Tuncay Dolu’nun 21. 02.2017 tarihli dilekçesine istinaden, dosya bilgileri incelenerek kişi beyanı ile olaylar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaralandığı ve gazi olduğu hususunda kanaat hasıl olmuştur. İşbu belge kişinin isteği üzerine düzenlenmiştir” ifadeleri yer almıştı. Ayrıca hastanenin acil kayıtlarında, Dolu’ya yalnızca “tetanos aşısı” yapılmış olması da dikkat çekmişti.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın ise 7 gecikmeli “gazilik” raporu alan Dolu’ya tören düzenlediği ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitlerini ve Gazilerini Anma Programı adıyla 29 Aralık 2016’da düzenlenen törende, sendika başkanı Dolu’ya ve dönemin genel başkan yardımcısı Rıfat Ülger’e “gazilik beratı” verildi. Törene, dönemin bazı AKP milletvekillerinin de katıldığı belirlendi. Gazilere, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı, ancak Cumhurbaşkanlığı onayıyla valilikler tarafından takdim edilebiliyor.