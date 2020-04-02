Kanada'da maske krizinin önüne geçilemiyor

02 Nisan 2020 Perşembe, 20:43

Trudeau, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, temin edilen 11 milyon maskenin acil ihtiyaç olan merkezlere dağıtımına başlandığını belirtti.

Kanada Başbakanı, geri kalan koruyucu ekipmanların temini için çalıştıklarını ifade etti.

Bu arada, hükümet, maske, solunum cihazı, koruyucu medikal elbise, tıbbi eldiven ve plastik yüz kalkanı alımı için 2 milyar dolarlık bir ihale paketi hazırladı. Paketin hayata geçirilebilmesi için çalışmaları askıda olan federal parlamentonun toplanarak talebi yasalaştırması gerekiyor.



TEMİZLEDİKLERİ MASKELERİ YENİDEN KULLANACAKLAR



Öte yandan, Manitoba Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Anand Kumar, buldukları yeni bir teknikle N95 maskelerini en az 10 kez yeniden kullanabileceklerini açıkladı. Dr. Kumar, basınç altında 121 santigrad derecede 15 dakika boyunca sterilizasyona tabi tuttukları maskelerdeki bakteri ve virüslerin yok olduğunu, böylece maskeleri yeniden kullanmaya başladıklarını bildirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ



Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 bin 486'dan 10 bin 132'ye, ölü sayısı da 98'den 131'e yükseldi.





Kanada genelinde şu ana kadar 256 bin 933 kişiye test yapıldı.