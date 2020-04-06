Kanadalı oyuncu Logan WIllIams hayatını kaybetti
10 yaşındayken The Color of Rain filmiyle kariyerine başlayan, The Flash adlı diziyle dünyaca tanınan 16 yaşındaki Kanadalı oyuncu Logan Williams, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ailesi, koronavirüs nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Logan Williams’ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams “Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum” dedi.
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