Kanadalı oyuncu Logan WIllIams hayatını kaybetti

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ailesi, koronavirüs nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Logan Williams’ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams “Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum” dedi.