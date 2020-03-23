Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.
Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalıçarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır" duyurusu asıldı.
Öte yandan Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.
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