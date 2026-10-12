Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: 'Türkiye'de şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı konuşmada kentsel dönüşümden dış politikaya kadar gündemdeki başlıkları değerlendirdi. Kamuoyunu sarsan fon vurgununda spekülasyon yapanların bedel ödeyeceğini savunan Erdoğan, iktidar kadrolarına yönelik eleştirileri 'haysiyet cellatlığı' olarak niteledi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13’ü taburcu edilmiş, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor.

Kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamladık. Bugünkü toplantımızda ülkemizin gündeminde yer alan konuları görüştük. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Şanlıurfa'da hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. TEKNOFEST'te ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum. 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresine iştirak ettik. Alanından uzman isimlerle orada bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda adımızdan daha fazla söz ettirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. 3,5 ton ağırlığındaki ve yüzde 80'in üzerindeki aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor.

2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını dilerim.

Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin sınırlarından ibaret edildir. Nerede saklanırsa saklansınlar milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağolsun. Bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diyerek feveran etmesinden artık usandık. Kimsenin buna hakkı yoktur. Kendileri villalarda, lüks sitelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman en çok bunların sesi çıkıyor. Bu umursamazlığa rağmen kentsel dönüşümü hızlandırmakta kararlıyız. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012'den beri 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü tamamladık. Kampanya süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşümde atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuva için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti farketmeksizin tüm belediyelerden aynı çabayı göstermelerini istiyoruz.

Bölgemizdeki çatışma alanlarına her gün yeni bir yer ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çeviren kriz kuşağına rağmen istikrar, güven ve huzur durumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların müzake masasında diplomasiyle olması gerektiğini savunuyoruz. Husiler tarafından Riyad'da havalimanını hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında Umre ziyaretinde olduğu kardeşlerimizin de olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye olarak Suudi kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmamızın kurumsal temellerini atmakta ilerliyoruz. Bu işbirliğini kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşması için gereken adımları atıyoruz. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın onay süreci için Meclisimizin sevkine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Biz hadiselere etnik ve mezhebi açıdan bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın egemen olmasını istiyoruz.

İŞKUR Gençlik Programına gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 220 bine yakın gencimiz programdan faydalandı. Hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Yeni bir adım atıyoruz. 2026-2027 program kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Günlük Bin 375 lira ödeme yapılacak. 14 gün katılım gösteren gençlerimiz 19 bin 250 liraya kadar gelir elde edecek. Programdan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin faydalanmasını amaçlıyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Fon meselesinin çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar devam ediyor. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. 84 kişi tutuklandı. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeri yapılacak. Yatırımcıların büyük bir bölümü ara ödemelerini alacak. Fon Koordinasyon Kurulu kamuoyunu bilgilendirecek. Bizim amacımız kamu kaynakları kullanılmadan süreci şeffaf şekilde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon üzerinden kazanç elde eden bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırları çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız. Ülkemizi sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gerekenleri yapacağız. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir. Ama kimseye itibar suikasti hakkı olamaz. İfade özgürlüğü, önüne gelene iftira atmak değildir. Hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalıdır."