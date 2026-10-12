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Mersin Yenişehir ve Mezitli’de belediye başkanvekili seçimi: Sonuçlar belli oldu

Mersin Yenişehir ve Mezitli’de belediye başkanvekili seçimi: Sonuçlar belli oldu

12.10.2026 15:31:00
Güncellenme:
ANKA
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Mersin Yenişehir ve Mezitli’de belediye başkanvekili seçimi: Sonuçlar belli oldu

Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belediye başkanvekili seçimleri için bugün sandık kuruldu. Yenişehir Belediye Başkanvekili seçimini CHP'li Çağdaş Dutlu; Mezitli Belediye Başkanvekili seçimini de CHP'li Turgut Selağzı kazandı.

Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerinde belediye başkanvekili seçimi için bugün sandıklar kuruldu.

YENİŞEHİR'DE 2 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Yenişehir Belediye Başkanvekili seçimi ilk turunda yapılan oy sayımı sonucu şu şekilde:

CHP'li Özgür Emire: 14 oy   

CHP'li Çağdaş Dutlu: 13 oy   

Mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin desteklediği Hülya Günel: 4 oy   

Cumhur İttifakı'nın desteklediği Abbas Özdiker: 4 oy   

Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan hiçbirinin ilk turda seçilme yeterliliğine ulaşamaması nedeniyle oy verme işleminde ikinci tura geçildi. 

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YENİŞEHİR'DE ÇAĞDAŞ DUTLU DÖNEMİ

Yenişehir Belediye Başkanvekili seçimi dördüncü turda sonuçlandı.

Seçimi; 19 oy alan, YENİ Parti'nin de desteklediği Çağdaş Dutlu kazandı. 

MEZİTLİ'DE OYLAR DAĞILDI

Mezitli Belediye Başkanvekili seçiminin ilk turunda ise adayların aldığı oy sayıları şöyle şekillendi:   

CHP'li Turgut Selağzı: 13 oy   

YENİ Parti'li Hakan Şahin: 12 oy   

Cumhur İttifakı'nın desteklediği Hüseyin Kılıç: 6 oy   

Mezitli'de ilk tur oylamasında sonuç alınamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. 

MEZİTLİ'DE DÖRDÜNCÜ TUR

Mezitli Belediye Başkanvekili seçiminin üçüncü turunda YENİ Parti'nin desteklediği Hakan Şahin 14 oy, CHP'nin desteklediği Turgut Selağzı 9 oy, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Hüseyin Kılıç 6 oy aldı, iki oy geçersiz sayıldı.

Seçimde dördüncü tura geçildi.

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MEZİTLİ'DE CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Mezitli Belediye Başkanvekili seçiminin dördüncü turunda CHP'li Turgut Selağzı 16, YENİ Parti'li Hakan Şahin 14 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Seçimi CHP'li Turgut Selağzı kazandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 1 Ekim'de aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı.

Belediye başkanları görevden uzaklaştırılırken; Yenişehir ve Mezitli'de belediye başkanvekili seçimi için 12 Ekim tarihi açıklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise seçim 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #Mersin #yenişehir #Mezitli

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