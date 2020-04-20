Kaptan Burak görüşme odasında!
Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa’da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı.
Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa’da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye’de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmav, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu.
Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, “Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız” cevabını verdi.
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