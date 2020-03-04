Kaptandan veda kararı

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 12:20

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Selçuk İnan, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Deneyimli futbolcu 2011 yılında Trabzonspor'dan gelmiş ve Galatasaray'da sayısız şampiyonluk yaşamıştı.Selcuk İnan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Selçuk bu sezon şans bulmakta zorlandı.




Video Haberler