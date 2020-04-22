Karabağlar'da 100. yıl gururu

22 Nisan 2020 Çarşamba, 18:18

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı, Karabağlar'da 23 Nisan'ın 100. yıl gurur ve coşkusuna engel olmadı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 7'den 70'e tüm vatandaşları evlerinden de olsa bu coşkuya ortak olmaya çağırdı. Bu kapsamda ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazarlarda vatandaşlara ve esnafa Türk Bayrağı dağıtan Başkan Selvitopu, bugün de Yunus Emre Pazaryeri'ni ziyaret etti. Salgına karşı alınan önlemleri yerinde denetleyen Başkan Selvitopu, daha sonra Eskiizmir Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu. Bayrak dağıtımına burada devam eden Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın dört bir yanını Türk bayraklarıyla donatarak ulusal egemenliğin 100. yılını görkemli bir şekilde kutlama çağrısı yaptı.

100 yıl önce Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zorlu koşullarında, egemenliğin ulusa verildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “İnanıyorum ki ulusumuz da bu tarihsel emanete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuza kadar sahip çıkacaktır. 100 yıl önce, 'Egemenlik Ulusundur' şiarıyla yola çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu meclisimizin bütün milletvekillerini, Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş oldukları kahramanlıkla bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Selvitopu çocuklara da seslenerek, “Değerli çocuklarımız. Atatürk bu bayramı sizlere armağan etti. O nedenle 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkonlarımıza çıkarak, İstiklal Marşımızı hep birlikte seslendirelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.