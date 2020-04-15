Karantina günlerinde av yasağı başladı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 13:53

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile bugün itibariye sona erdiğini belirtti.

Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.

“KIYI BALIKÇILARINA İZİN VERİLECEK”

İsteyen balıkçıların, ekonomik faaliyetlerine devam etmek, halkın yazın da balık ihtiyacının karşılanması için izin alarak ve kurallara uyarak uluslararası sularda gırgır ile trolle avcılık yapabileceğini dile getiren Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılarına ise kurallara uymaları şartıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin vereceklerini söyledi.

Pakdemirli, geçen yıl deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.