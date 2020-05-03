Karantina köylerine yardım ulaştırmayan Kızılay, Tatvan’da AKP’li belediye ile yemek yardımı yaptı

03 Mayıs 2020 Pazar, 15:48

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, “Yemek ihalesini alan firma, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısının oğluna ait. Kızılay adına dağıtımı yapılıyor. Acaba bunun parasını kim ödeyecek?” dedi. Tatvan Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar’ın AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi olduğunu da kaydeden Uyanık, “Vergi kaçıranların adresi olmuş asli görevlerinden uzaklaşmış tam bir rantiye odağı haline getirilen Kızılay’ın, büyük bir güven kaybı yaşadığı tüm kamuoyunda görülüyor” diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde CHP’li belediyelerin aşevi hesaplarına bloke koyulurken, Bitlis’te karantina altındaki köylere gıda kolisi ulaştırmayan Kızılay Tatvan Şubesi, AKP’li Tatvan Belediyesi ile ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtımı yaptığını duyurdu. Cumhuriyet’e konuşan CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Kızılay tarafından dağıtılan yemeklerin, Tatvan Devlet Hastanesi yemek işi ihalesi alan firma tarafından yapıldığını belirterek, “Bu ihaleyi alan firma, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısının oğluna ait. Yemekler onlara yaptırılırken, ihaleyi alan firmanın araç gereçleri ve personelleri ile Kızılay adına dağıtımı yapılıyor. Acaba bunun parasını kim ödeyecek? Bunların bedelini hem sağlık müdürlüğünden hem Kızılay’dan hem de ben bu kadar yemek hizmeti verdim diye belediyeden mi alacaklar? Bunların takipçisi olacağız” dedi.

‘SALGINDA SİYASET GÜDÜYORLAR’

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin korona nedeniyle 14 Nisan’dan beri karantina altında olduğunu söyleyen Uyanık, Kızılay’ın belde sakinlerine yardım ulaştırmadığını kaydetti. Salgın sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li bazı belediyelerin aşevi hesaplarına bloke konulmasını da eleştiren Uyanık, “CHP’li belediyelerimizin aşevlerinin bağış hesaplarına bloke koyan zihniyet, karantina altında olan köylere gıda kolisi ulaştıramazken ramazanda başkasına yaptırdığı yemek ve dağıtım ile gösteriş yapıyor” diye konuştu. Tatvan Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar’ın AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi olduğunu da kaydeden Uyanık, “Kızılay burada her ne kadar yemek ve dağıtımını başkasına yaptırsa da AKP’li belediye ile iş birliği yaparak yardım yaptığını söylüyor. Kızılay belediyelerle birlik içinde çalışıyorsa neden hiçbir CHP’li belediye ile böyle bir iş birliğine gitmedi. Böyle bir zamanda hala siyaset güttükleri için mi? Vergi kaçıranların adresi olmuş, asli görevlerinden uzaklaşmış tam bir rantiye odağı haline getirilen Kızılay’ın, büyük bir güven kaybı yaşadığı tüm kamuoyunda görülüyor” ifadelerini kullandı