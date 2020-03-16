Karantina süresini bitirmediği için babalarıyla görüştürmediği çocukları etkinliğe götürmüş

16 Mart 2020 Pazartesi, 19:22

Yurt dışından kısa süre önce dönen ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşindeki çocuklarını almaya gitmişti. Ancak eşi Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın koronavirüs için öngörülen 14 günlük karantina süresini doldurmadığı gerekçesiyle çocuklarını vermek istemedi. Şaşmaz, görme hakkı bulunduğu çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKTE

Çocuklarını boşandığı eşi Nagehan Şaşmaz'dan almaya giden Necati şaşmaz, 14 günlük karantina süresini doldurmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Nagehan Şaşmaz'ın çocukları kafedeki bir etkinliğe getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Nagehan Şaşmaz, fotoğrafta kalabalık bir ortamda çocuklarıyla poz verdiği görülüyor.