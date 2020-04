“Karantinayı fırsata çevirdik”

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Dünya zorlu koronavirüs sınavından geçerken spor organizasyonları adeta karantinada. Profesyonel sporcular gibi yoğun maç temposu, antrenman ve seyahatler nedeniyle evlerinden uzak kalan hakemler de bu süreci aileleriyle geçiriyor. FIFA hakemi Hüseyin Göçek de evlerinde herkese göre sanat, spor ve hobi alanları yarattıklarını söylerken "Biz karantinayı ailecek fırsata çevirdik" dedi. Eşi Ezgi ve oğlu Berk Deniz ile birlikte keyifli vakit geçiren başarılı Süper Lig hakemi, Cumhuriyet aracılığıyla salgınla mücadelede herkesi birlik olmaya davet etti.

'MHK MANEVİ DESTEK OLUYOR'

- Antrenmanlara nasıl devam ediyorsunuz?

Uzaktan eğitim ve antrenman programı ile bu süreci sahalarda olamasak da evde aktif ve oldukça yararlı bir şekilde geçiriyoruz. MHK'nin Covid-19 Destek Antrenman Programı, kişiye, yapısına, eforlarına uygun özel bireysel profesyonel bir program. Bu süreçte hem mental hem fiziki kondisyonumuzu sayelerinde dinç tutuyoruz. Bireysel olarak aranıp psikolojik sürecimiz takip ediliyor.

'FIFA DA BİZİ UYARDI'

- Yabancı hakem arkadaşlarınızla süreci konuşuyor musunuz? Onlarda durum nasıl?

UEFA Hakem Kurulu Üyesi Hugg Dallas ile tüm FIFA hakemleri videokonferans ile dünyadaki ve Türkiye’deki Covid-19 sürecini, sosyal izolasyonun önemini, mesafenin gerekliliği, herkesin evlerinde kalmasının zorunlu olduğunu konuşuyoruz. Bu süreçlerde ayrıca evdeki hayatımız ve idman programlarımız da görüşmeler yapıyoruz. Yabancı hakem arkadaşlarımızla da hem onların sağlık durumu hem de ülkelerindeki pandeminin gidişatı, uygulama ve çözüm süreçleri hakkında sürekli iletişim halindeyiz .

'DURUM TAHMİN EDİLENDEN CİDDİ'

- Sosyal medya kullanıyor musunuz? Gündemi nasıl takip ediyorsunuz?

Sosyal medya hiç kullanmadım. Haberleri televizyondan, internetten takip ediyorum. Çevremizde doktor, eczacı ve sağlıkçı arkadaşlarımız, akrabalarımız çok. Bu süreçte nasıl özveriyle risk altında çalıştıklarından an be an haberimiz oluyor. Aslında bu mevzu tahmin ettiğimizden ciddi. Ama bunu ancak herhangi bir yakınımız yakalandığında kavrıyoruz. Birey olarak görevimiz bu pandemiyi yöneten devlet büyüklerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabalarını gözardı etmeyerek üzerimize düşeni yapmak. Gerekmedikçe evden dışarı çıkmamak ve kimseyle görüşmemek. Siz rahatsızlanmasanız bile farkında olmadan bulaşıyı yayabilirsiniz. Bu konularda lütfen hassas olalım .

'EV DEĞİL, SANKİ FIRIN'

- Herkes evde yemek denemelerine başladı. Sizin mutfakta bir girişiminiz oldu mu?

Olmaz mı? Ev değil sanki fırın. Can sıkıntısından lahmacun, kıymalı-peynirli pide, pizza, simit, ekmek, ev yoğurdu yaptık eşimle beraber. Beslenmeye dikkat ettiğimiz için çoğunu buzluğa stokladık. Şahsen balık ve salata konusunda ihtisas yaptım ama en başarılı olduğum tabii ki sabah kahvaltısı. Özellikle mantarlı omlet ve tost.

'SAÇIMI KESTİM, GÜZEL DE OLDU'

- Ev hayatından nası bir değişiklik yarattı korona süreci?

Ev işlerinin çoğunu eşim hallediyor, oğlumla ben de elimizden geldiğince ona yardımcı oluyoruz. Evde kalıyoruz diye kişisel bakımlarımızı ihmal etmiyoruz. Karı-koca içimizdeki "yetkin kişilikleri" keşfettik açıkçası. Saç tıraşımı evde kendi imkanlarımla gerçekleştirdim. Fena da olmadı.

- Karantinayı günleri nasıl geçiyor?

Yoğun iş tempomuzdan ara ara şikayet ederdik eşimle. Bu süreç negatifliklerinin yanında ailece de bir araya gelip birbirimize olan hasretliklerimize son vermemizi sağladı haliyle . Oğlum Berk Deniz ve eşim Ezgi ile evde sinema, spor, sanat alanları yarattık. Beraberliğimizin farkına vardığımız ve sağlıklı olmamıza şükrettiğimiz günleri yaşıyoruz. Anne babalarımızın kokusuna, yüzüne hasret kaldık. Onların sağlığı için bir süre daha dayanacağız.

- Başka neler değişti hayatınızda?

Şu anda hayatımız evde stabil şekilde devam ediyor. Eşim diş hekimi Ezgi Dökme Göçek, Avrupa ve Asya’daki kliniklerini yaklaşık 3 haftadır kapattı. Pandeminin en çok yayıldığı alan. Asistanlarını, hastalarını ve hekim arkadaşlarını riske atmamak, yayılımın bir an önce kontrole alınması için sadece acil vakalara reçete yazıyor. İşlem dahi yapmıyor.

İşletmecisi olduğum oto bakım şirketimi, hem çalışanlarımın hem müşterilerimizin sıhhati için acil işlerimiz bittikten sonra kapattık. Bu pandemi sürecine ne kadar destek sağlarsak yayılımı o kadar kontrol altına alır. Hepimiz normal rutin hayatlarımıza bir o kadar çabuk döneriz diye ümit ediyorum.