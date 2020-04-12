Karbondioksit salınımı 28 milyon ton azaldı

12 Nisan 2020 Pazar, 10:07

Koronavirüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan karantina önlemleri nedeniyle Mart'ta dünya çapında yüz binlerce uçak seferi iptal edildi. Başta havacılık ve turizm olmak üzere birçok şirket zor duruma düşerken, iptal edilen yaklaşık 1 milyon uçuş sayesinde havaya 28 milyon ton daha az karbondioksit salınımı olduğu açıklandı.



Geçtiğimiz ay koronavirüsü salgını sebebiyle dünya çapında durdurulan uçuşlar sayesinde uçak emisyonları üçte bir oranında azaldı. Bu azalma 6 milyon aracın yola çıkmaması ile eşdeğer.

Financial Times’ın haberine göre, Mart ayında dünya çapında yaklaşık 1 milyon uçuş iptal edildiğinden, havaya 28 milyon ton daha az karbondioksit salınımı oldu. Bu, Birleşik Krallık'ın bir aylık karbondioksit emisyonunun eşdeğer ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik bir düşüş söz konusu.

Finlandiyalı bir araştırma grubu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'nin baş analisti Lauri Myllyvirta; ticari havacılıktaki geçmiş şoklara; özellikle 2001’deki 9 Eylül terörist saldırılarına ve on yıl önce gerçekleşen Eyjafjallajökull volkanik patlamasına değinerek “Bu olayların hiçbiri, devam eden koronavirüsü krizi kadar küresel bazda ve dramatik bir etkiye sahip değildi” dedi.

UÇUŞLAR YÜZDE 70 ORANINDA AZALDI

Mart ayının son haftasındaki tarifeli uçuşların sayısı, bir yıl önceki aynı dönemin neredeyse yarısı kadardı çünkü dünya çapında hükümetler salgını kontrol altına alabilmek için hava yolculuğunu kısıtladı.



Nisan ayının ilk haftasında; İngiltere, Hong Kong ve İsviçre gibi aktarma merkezlerinin uçuş sayılarında yüzde 90’dan fazla azalma görüldü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine göre, tüm uçuş sayıları bu ay itibariyle yüzde 70 oranında azaldı.



