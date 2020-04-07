Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde

07 Nisan 2020 Salı, 09:55

Serkan Altuniğne



İCAF Karantina Günlükleri, bu hafta Türk mizahının değerli isimleri arasında yer alan Serkan Altuniğne&Selçuk Erdem, Ersin Karabulut& Memo Tembelçizer’i, istcaf instagram hesabında konuk ediyor.

Limon, Leman ve L-manyak dergilerinde karikatürleriyle tanınan daha sonra arkadaşlarıyla Penguen Dergisi’ni kuran çizgi roman yazarı ve karikatürist Selçuk Erdem ile yazar, çizer, karikatürist Serkan Altuniğne 7 Nisan Salı (bugün) günü saat 20.00’de @istcaf takipçileri ile buluşacak.

Memo Tembelçizer



Çizgi roman yazarı, Uykusuz Dergisi kurucu ve editörlerinden Ersin Karabulut ve Limon, Gırgır, Pişmiş Kelle, L-Manyak, Lombak gibi Türkiye'nin önde gelen pek çok mizah dergisinde yazan, Uykusuz Dergisi’nin yazarı Memo Tembelçizer, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de @istcaf hesabında canlı yayında olacak.



İstanbul Comics&Art Festival:

İstanbul Comics&Art Festival; İstanbul Coffee Festival, Reformist, Barista Clash gibi büyük organizasyonları düzenleyen Dream Sales Machine tarafından her yıl İstanbul ‘da gerçekleştiriliyor. Binlerce sanat severin ilgi gösterdiği ICAF, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültüründen beslenen bir festival olarak bu yıl beşincisini düzenleyecek.





Selçuk Erdem

