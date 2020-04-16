Karius’tan Beşiktaşlıları kızdıracak tavır

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:37

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius, koronavirüsün yarattığı ekonomik krizde feda kampanyasına katılmadı. Karius 2 aylık alacağının eksiksiz verilmesini istedi. Karius’un menajeri FIFA’ya gitme kararı aldı.

Yönetici Erdal Torunoğulları ise "Karius ile sözleşme uzatmama konusunda kararımız vardı. Ligin tamamlanması sarkarsa o da kalmak zorundaydı. '2-3 maaşını bırak, lig zaten oynanmıyor' dedik. Kabul etmedi. Koronavirüs sürecinde FIFA kararını verecektir" dedi.