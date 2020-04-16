Karius’tan Beşiktaşlıları kızdıracak tavır
Kaleci Karius Beşiktaşlıları kızdırdı. Karius alacakları konusunda FIFA’ya gitti.
Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius, koronavirüsün yarattığı ekonomik krizde feda kampanyasına katılmadı. Karius 2 aylık alacağının eksiksiz verilmesini istedi. Karius’un menajeri FIFA’ya gitme kararı aldı.
Yönetici Erdal Torunoğulları ise "Karius ile sözleşme uzatmama konusunda kararımız vardı. Ligin tamamlanması sarkarsa o da kalmak zorundaydı. '2-3 maaşını bırak, lig zaten oynanmıyor' dedik. Kabul etmedi. Koronavirüs sürecinde FIFA kararını verecektir" dedi.
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