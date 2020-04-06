Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu "Karşıyaka Çarşı"ya giriş çıkışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2020 Pazartesi, 09:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu "Karşıyaka Çarşı"ya giriş çıkışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan tren ve vapur bağlantısının sağlandığı noktaların başında gelen Karşıyaka Çarşısı'ndaki vatandaş yoğunluğu nedeniyle tedbirler artırıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak amacıyla Karşıyaka Çarşısı'nın ana giriş ve çıkışının kapatılmasına karar verdi.

Polis ekiplerince bugün bariyerlerle kapatılan çarşı giriş ve çıkışında insan yoğunluğu azalırken, iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklardan geçti.



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