Karşıyaka’da ‘mor’ yürüyüş: Kadınlardan eşitlik ve adalet çağrısı

10 Mart 2020 Salı, 11:48

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç ve eşi ile meclis üyeleri, partililer, muhtarlar, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile her yaş ve kesimden vatandaşların katıldığı kortej, Karşıyaka Belediyesi önünden başladı. Mor giysiler ve yakalarına taktıkları mor kurdeleler ile kortejde yer alan katılımcılar, ellerinde de pankartlar ve Sabiha Gökçen ile Semiha Berksoy gibi Türkiye’nin ‘fark yaratan’ ve ‘tarihte iz bırakan’ kadınlarının fotoğraflarını taşıdı. Kadın bir şef tarafından yönetilen Karşıyaka Belediye Bandosu da kalabalığa marşlar çalarak eşlik etti.

‘KADIN OLMAK’ MEYDANDA SAHNELENDİ

Çevredeki vatandaşlardan yoğun destek ve ilgi gören kortej Hergele Meydanı’nda son bulurken, etkinlik programı anlamlı gösterilerle devam etti. Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı mahalle merkezleri ve kültür merkezlerindeki kurslara katılan yaklaşık 50 kadın, mor tişörtleriyle sundukları Harmandalı gösterisi ile büyük alkış aldı. Ardından tango ve vals gösterileri sergilendi. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından meydanda sahnelenen tiyatro oyunu da programın en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu. ‘Kadın Olmak’ başlıklı oyunla kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarına dikkat çekildi; adalet, eşitlik ve özgürlük vurgusu yapıldı.

“GELECEĞİ BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu günü ne yazık ki gönül rahatlığıyla, yaşadıklarımızdan duyduğumuz ferahlıkla, üstümüze düşenleri yerine getirmenin güveniyle kutlayamıyoruz. Bugün devletiyle, kurumlarıyla, yetki ve sorumluluk sahipleriyle, tek tek hepimizin kadınlara bir özür borcumuz vardır. Onlardan bağışlamalarını dilememiz, yetmez, bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağımıza söz vermemiz, kadınıyla erkeğiyle çağdaş bir ülke olduğumuzu kanıtlamak için harekete geçmemiz gerekmektedir. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu konularda elimizden geleni yapacağımıza bir kere daha söz veriyorum. Karşıyaka, her şeyden önce özgür, bağımsız, kendine güvenen, hayatın içinde dimdik duran çağdaş ve demokrat kadınların kentidir. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla, ülkemize örnek olacak; kadınlarımızın bir süs değil, hayatı belirleyen bir güç olduğunu, kadınlarımızla birlikte gösterecek ve kanıtlayacağız. Sağlıktan eğitime, emeğe saygıdan örgütlenmeye, her yerde kadınlarımızla yürüyecek, gelişecek ve geleceği var edeceğiz. Bu konuda attığımız adımlara, yaptığımız çalışmalara her şeyden önce saygıdeğer kadınlarımızı davet ediyorum. Yaşadığımız gerçekler ne olursa olsun, güzel günlerin mutlaka geleceğine güvenle, Karşıyaka’dan ülkemize ve yeryüzüne sesleniyorum: Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Yaşasın dünyayı güzelleştiren ve onurlandıran kadınlarımız!”