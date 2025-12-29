3 polisi şehit eden 2 IŞİD'linin daha önce tutuklandığı ve aylarca tutuklu kaldığı ortaya çıktı!

Bugün Yalova’da 3 polisin şehit edildiği çatışmada yer alan IŞİD’lilerden Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın daha önce tutuklandığı öğrenildi.

İki IŞİD’linin, geçtiğimiz aylarda örgütün ‘Horasan Vilayeti’ yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, ancak kısa sürede serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLULUKLARI 7 AY S ÜRDÜ

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın ilk olarak 10 Ekim 2024’te gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedildi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen şüphelilerin evlerinde toplatma kararı bulunan yayınlar ve çeşitli notlar ele geçirilerek haklarında “terör örgütü üyeliği” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla dava açıldı.

Umutlu ve Sordabak, yalnızca 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Nisan 2025’te tahliye edildi.

TAHLİYEDEN 8 AY SONRA ÇATI ŞMA

Söz konusu IŞİD’liler, tahliye olmalarından 8 ay sonra bugün Yalova’da emniyet birimleriyle karşı karşıya geldi. Çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 IŞİD'li terörist öldürüldü.

“CUMHURBAŞKANINI KAFİR OLARAK GÖRÜYORUM”

Öldürülen Zafer Umutlu’nun, tutuklanmasından önceki savcılık ifadesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 'Tağut' (şeriat dışı) olarak görüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polisler kafirdir. Askerlik yapmak ve oy kullanmak küfürdür. Cumhurbaşkanı’nı kafir olarak görüyorum” dediği öğrenildi.

AİLESİNİ ‘CİHAT’ İÇİN KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

IŞİD’li Haşem Sordabak’ın ise daha önce babası ve kardeşlerini "kafir" ilan ederek üzerlerine ateş açtığı için tutuklandığı öğrenildi. İddianameye göre Sordabak, annesini zorla kaçırarak IŞİD’in Afganistan-Pakistan bölgesindeki yapılanması olan Horasan Ordusu’na (ISKP) katmak istediğini de açıkça beyan etti.

Soruşturma kapsamında, Umutlu ve Sordabak’ın tahliye edilmelerinden bugünkü çatışmaya kadar geçen sürede yeniden nasıl silahlandıkları ve hücre yapılanması kurdukları araştırılıyor.