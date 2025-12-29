Son dakika... İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak hakkında karar verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri cumartesi sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına yönelik bir operasyon düzenledi.

İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANI DAHİL 4 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

GÖZALTILAR BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OPERASYONU KAPSAMINDA

Söz konusu gözaltıların, Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında olduğu öğrenildi.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA, 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Bayrampaşa operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 isim, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Bekir Önder “rüşvet almak” ve İbrahim Ahmedi “rüşvet vermek” suçlarından tutuklanmaları istemiyle, Remzi Albayrak ve Hakan Köse ise “rüşvet almak” suçlamasıyla yurtdışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

REMZİ ALBAYRAK SERBEST

Son olarak; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

"BİZ BU VATANA, MİLLETE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde bir açıklama yaptı.

Albayrak şunları söyledi:

"Ben 32 sene silahlı kuvvetlerde görev yaptım. Hiçbir görevimde ne suistimale izin verdim ne de müsamaha gösterdim. Sadece içerideki arkadaşlardan biri benim ismimi zikretmiş. Biz bu vatana, millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kendisini, sevenleriyle birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de karşıladı.

Albayrak’ın ardından Çelik de kısa bir açıklama yaptı.

Çelik "Ülkemize çok uzun yıllar hizmet etmiş, albay rütbesiyle emekli olmuştur. 2019'dan bugüne kadar İstanbul İtfaiyesi'nde İstanbul halkına hizmet eden çok değerli bir büyüğümüz. Tahliye süreci gerçekleşti. Görevinin başına dönüyor olması bizim için sevindirici" dedi.