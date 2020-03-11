Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 02.47’de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem de ölen ya da yaralanan olmazken, hasar olup olmadığı henüz netleşmedi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
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