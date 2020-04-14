Kartal Belediyesi’nden sağlıkçılara siperlik

14 Nisan 2020 Salı, 11:43





Kartal Belediyesi, koronavirüs pandemisi sürecinde artan maske talebi ile birlikte, sağlık çalışanlarının önemli bir ihtiyacını karşılayarak siperlik desteğinde bulundu. Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin; 1000 adet siperliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Cenk Kılıç’a teslim etti. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastalara müdahaleyi kolaylaştıran ve sağlık çalışanlarının virüsle temasını önleyen siperlikler, gerektiğinde yukarı doğru hareket ettirilebilip kolayca dezenfekte edilebiliyor.



Virüsün yoğun olduğu ortamlarda çalışan sağlık emekçilerinin korunması amacıyla tedarik edilen maskeler, her kullanımdan sonra uygun solüsyonlar ile temizlenip steril hale getirildikten sonra yeniden kullanılabiliyor.





‘BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ’



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs ile mücadelede salgından korunmanın en etkili yollarından biri de maske kullanımı. Ancak artan talep ile birlikte stok sıkıntısı da beraberinde geliyor ne yazık ki. Özellikle hastanelerde bizler için kahramanca bir mücadele veren sağlık emekçilerimizin bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu amaçla Kartalımızın önemli hastanelerinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin salgınla mücadelesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünerek 1000 adet siperlik desteğinde bulunduk. Her zaman için imkânlarımız dâhilinde, desteğimize ihtiyaç duyan bütün komşularımızın, kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız.”