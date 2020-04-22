Kaymakamlık, CHP'li belediyenin araçlarını yardım grubundan çıkardı!

22 Nisan 2020 Çarşamba, 17:52

İzmir'de Gaziemir Kaymakamlığı destek grubunda görev yapmak üzere belediyeden 12 şoför ve 6 araç talep etmişti. Aradan geçen 34 günün ardından kaymakalık, şoförleri ve araçları belediyeye geri gönderdi. Şoförlere, araç kiralanacağı ve artık belediyenin desteğine ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

ARDA: VATANDAŞA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Bu duruma anlam veremediklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Vefa Destek Grubu’nda görev yapan şoförlerle bir araya gelerek onlara verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

Kaymakamlık bünyesinde kurulmuş gruba, salgının başlamasından itibaren geçen 34 gün boyunca 6 araç, 12 şoförle destek verdiklerini belirten Arda, “Bu görevi seve seve yaptık. 65 yaş üstü vatandaşların isteklerini karşılamak için canla başla çalıştık. Yüzlerce vatandaşımıza ulaştık. Bugün Gaziemir Kaymakamlığı tarafından belediye araçlarımız ile görev yapan şoförlerimiz geri gönderildi. Buna bir anlam veremedik. Dışarıdan temin edecekleri araçlar ve şoförler ile bu görevi yapacaklarını söylüyorlar. Biz de bir kamu kurumuyuz. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması anlamında bu salgından kurtulmak için devlet kurumu olarak önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Bu sabahtan itibaren Vefa Destek Grubu’ndaki görevimize, bize bilgilendirme yapılmadan son verildi. Biz her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara her türlü ihtiyaçlarında destek vermeye devam edeceğiz” dedi.