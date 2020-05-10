Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alındı. Kayseri Ülkü Ocakları ve bağlı bulunan şehirdeki bütün şubeleri de ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Görevden alınan Serdar Turan, “Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.”
BAHÇELİ, BİZZAT ARADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy’un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan’a Bahçeli’nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.
NE OLMUŞTU
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri'ye girdiği sırada ise bir grup Ülkü Ocakları üyesi, 'Cenazeyi yakacaklarını' söylemişti.
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