Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden alındı

10 Mayıs 2020 Pazar, 19:05

Görevden alınan Serdar Turan, “Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.”

BAHÇELİ, BİZZAT ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy’un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan’a Bahçeli’nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri'ye girdiği sırada ise bir grup Ülkü Ocakları üyesi, 'Cenazeyi yakacaklarını' söylemişti.