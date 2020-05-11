Kayyım salgın zamanı sessiz sedasız izni aldı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yüzlerce itiraz dilekçesi görmezden gelinerek ÇED raporunun yangından mal kaçırır gibi onaylanması kabul edilemez.

Tüm dünya korona salgınında insan sağlığını korumak için mücadele ederken, Türkiye’de iktidar insan sağlığını, yaşam alanlarını, doğayı ve çevreyi tehlikeye atacak adımlardan vazgeçmiyor. ÇED sonrası inşaat çalışmaları başladı. Siyanürlü atık göletine karşı direnen, imza toplayan mahalle sakinleri ise jandarma eşliğinde ifadeye çağrıldı” dedi.

‘FAY HATTI ÜZERİNDE’

Çakırözer özetle şöyle konuştu: “Büyükşehir belediyemiz, vatandaşlar, sivil toplum örgütlerimiz karşı. Eskişehir siyanüre karşı hukuk mücadelesi verecek. Çünkü öncelikle 40 hektar mera alanı yok olacak. Hayvancılık yapılamayacak. Altını ayıklarken siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum, çinko, bakır ve cıva gibi zehirli ağır metaller doğaya karışacak ve geri dönüşü olmayan çevre felaketleri doğacak. Kaymaz Mahallemizden diri fay hattı geçmekte. Diri fay hattının bulunması depremlerde maden ocaklarındaki barajlarda taşma, çökme ve yarılma ihtimalini güçlendirmekte. Yani deprem riski çok büyük. İçme ve kullanma suları kaynakları ve rezervleri tehlikeye girecek Oluşacak çevre kirliliği kentimizin toplum ve çevre sağlığını tehdit edecektir. Bu yüzden karşıyız.”