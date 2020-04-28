Kendini üst geçitte asarak yaşamına son veren yurttaş: Beni virüs değil çaresizlik öldürdü

28 Nisan 2020 Salı, 18:12

15 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Aksaray’da bir yurttaş kendini üst geçite asarak yaşamına son verdi. İntihar eden yurttaşın son mektubu ortaya çıktı.

Ekonomik durumu kötü olan ve son günlerde büyük sıkıntı çektiği belirtilen Ahmet Karakeçi adlı yurttaş, “Koronavirüs öldürmedi beni ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü” notunu bırakarak yaşamını sonlandırdı.