Kendini üst geçitte asarak yaşamına son veren yurttaş: Beni virüs değil çaresizlik öldürdü
İstanbul Aksaray’da bir yurttaş kendini üst geçitte asarak yaşamına son verdi. Yaşamına son veren yurttaşın bıraktığı not ise sosyal medyada gündem oldu.
15 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Aksaray’da bir yurttaş kendini üst geçite asarak yaşamına son verdi. İntihar eden yurttaşın son mektubu ortaya çıktı.
Ekonomik durumu kötü olan ve son günlerde büyük sıkıntı çektiği belirtilen Ahmet Karakeçi adlı yurttaş, “Koronavirüs öldürmedi beni ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü” notunu bırakarak yaşamını sonlandırdı.
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