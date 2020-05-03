Kesinti yurtdışında okuyan öğrencileri mağdur etti

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Yurtdışında devlet bursu ile okuyan öğrenciler salgın nedeniyle yurda dönünce bursları kesildi. Yaşanan sürecin olağan-üstü olduğunu kaydeden mağdur öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) adım atmasını istedi.

Yurtdışında devlet bursu ile okuyan öğrencileri ilgilendiren yönetmelikte yer alan kurala göre, okudukları ülkelerden toplamda 2 ay boyunca uzak kalınırsa döviz üzerinden alınan burs kesilerek 1150 TL veriliyor.

Devlet bursu ile yurtdışında okuyan ve korona salgını nedeniyle bulundukları ülkelerden tahliye edilerek yurda, ailelerinin yanına dönen öğrencilerin burslarında da kesintiye gidildi. MEB, bu süreçte öğrencilere 1150 TL ödenme kararını aldı.

Ancak öğrenciler yurtdışında tuttukları ev ve diğer ihtiyaçları için para ödemeye devam ediyor. İngiltere’de bir üniversitede yüksek lisans yapan F.S., “Aylık aldığımız burs miktarı 1300 sterlindi.

Yönetmelikte öğrencilerin, 2 ayı aşan süre boyunca eğer eğitim görülen ülke dışına çıkılırsa burslar yurtiçi bareminden yatmasını ön gören bir madde var. Birçoğumuz bu 2 aylık sürenin 1 ayını yılbaşı tatilinde ülkeye gelerek kullandık.

Şimdi de marttan beri buradayız. Yani süre doldu. Ben İngiltere’de neredeyse 6 bin TL kira ödüyorum. Bunu her ay ödemek zorundayım ve böyle bir gücüm yok. Bu olağanüstü bir süreç olduğu için bakanlığın, yönetmeliği bu süreçte askıya almasını istiyoruz” dedi.

‘ŞİKÂYETLERİMİZ DİKKATE ALINMADI’

Bakanlığın mağduriyeti gidermesini isteyen başka bir yüksek lisans öğrencisi C.H. ise “Bu süreç boyunca bakanlık hiçbir açıklama yapmadı, sadece ‘sizleri mağdur etmemek için çalışıyoruz’ dedi.

Hepimiz de bu süreçte kiralarımızı ve taahhütlü olan diğer giderlerimizi ödüyoruz. Bakanlık burslarımızı keserek 1150 TL’ye düşürdü. Bu para ile ödemelerimi yapmam imkânsız. Hem burada eğitimimizi devam ettirirken hem de eğitim aldığımız ülkelerde her ay çok büyük ücretleri ödemek zorundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve bakanlığa çok sayıda şikâyet ulaştırdıklarını kaydeden C.H, “Ne kadar itiraz ve şikâyet etsek de İsveç’te yaşayan bir Türk vatandaşı kadar reklam yüzü olmayacağımız için şikâyetlerimiz dikkate alınmadı.

Devlet bursu ile yurtdışında yine bu devlet için okutuluyoruz. Hiçbirimizin ailesi TL bazında çok yüksek olan kiraları ödeyecek güçte değil” ifadelerini kullandı.