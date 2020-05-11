Kılıçdaroğlu darbe iddialarına net yanıt verdi: CHP iktidara yakın olur, söylemleri buna dönüşür

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

ERDOĞAN'IN GÖZÜ İSTANBUL'DA

"Erdoğan öteden beri Ankara'yı içine sindiremedi. Malı götürmek gibi, bütçeyi talan etmek gibi pek çok acı gerçekle karşı karşıya geldik. Erdoğan, Ankara'da olmayı sevmeyen, bütün gözü İstanbul'da olan biri. İstanbul'u nasıl talan ettiler, kendileri söyledi. 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Talan eden o, yandaşa talan ettiren o. İstanbul'a ihanet eden o. Sahilden Bakırköy'e giderken, deniz kenarından sanki surlarla çevrilmiş gibi büyük binalar yapıldı. Neredeyse deniz görünmüyor. O binalara içim sızlıyor. Biz Ankara'yı onurlu cumhuriyetin başkenti olarak yeniden güzelleştireceğiz. Önce parlamentoyu, kirlilikten, kayırmadan kurtaracağız. İsrafı önleyeceğiz, bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes fatura ödedi, herkes kendi ülkesini sevdiği için katlandı. Fatura ödemeyen bir kesim var, devletten dolarla garanti alanlar. Bunlar hiçbir fatura ödemedi, dolar yükseldikçe alacağı da arttı."

AKP'LİLER DE SİSTEMDEN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin olarak, "Onu değiştirmek için ön hazırlık gerekiyor. Güçlü bir demokratik parlementer sistem oluşturulacak. Bir dayatma kültürüyle dğeil, oturup tartışarak yapacağız. Demokratik parlamenter sistemi getirdiğimizde en çok da AKP'liler gelip oy verecek. En çok onların şikayetleri var."

AKŞENER'İN 'MEMLEKET MASASI' ÇAĞRISI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket Masası" kuralım çağrısına yanıt olarak "Çok değerli buluyorum. Aslında bu çağrıyı keşke önce Erdoğan yapsaydı. Buna hepimiz giderdik. Erdoğan, bu çağrıya büyük bir ihtimalle uymayacak zaten. Çağrıyı yapması gereken, ülkeyi buhrandan kurtarmak adına Meral Hanım yaptı. Ben bütün siyasi partilere çağrı yapmak isterim, parlamentoda olsun veya olmasın bütün siyasi partilerin başkanı olarak hepimiz Meral Hanım'ın çağrısına 'Evet' diyelim. Telekonferans ile bir araya gelebiliriz. Bazı çalışmalar yapabiliriz, bu süreçten nasıl çıkabiliriz, gücümüzü nasıl yeniden kazanabiliriz? Bunları konuşabiliriz."

KAYINPEDER İLE DAMAT DEVLETİ KENDİ YÖNETİYOR

CHP lideri, ekonomideki gidişat ve dolardaki yüksek orana ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti çetesi rant çetelerine teslim edilemez. Üç banka yurt dışına dolar götürmeye başladı diye yasak getirdiler. Buna sebep olan kim, önleyecek olan kim? Türkiye Cumhuriyeti'ni Londra'daki bir faiz tefecisine teslim ettiniz diye yıllardır söylüyorum. İktidar bunalımda. Kayınpeder ile damat devleti kendi yönetiyor. Onlar dışında kimse bir şey bilmiyor. İkisi beraber memleketi nereye götürecek belli değil, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağıya gidiyoruz"

DARBE PLANI İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, AKP tarafları ve iktidarın son dönem sıklıkla dile getirdiği darbe iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Bizim ordumuz yok, halkımız var. Halka gideceğiz. Darbelerde nasıl bedeller ödendiğini biliyorum. Tamamen yapay bir gündem, sıkışmışlığın getirdiği bir şey, ülkeyi yönetemiyorlar, vatandaş perişen vaziyette. Milyonlarca işsiz var, yüzbinlerce insan evine kapandı. Sokağa çıkma yasağı geldi. Bunların hepsine evet diyorum, bu önlemler alınmak zorunda. Bu tabloya baktığımızda sıkışan bir yönetim var. Saray yönetimi var... Saray sosyetesinin keyfi yerinde. Ben fakir fukaranın sofrasıyla ilgiliyim. Dolayısıyla, onlar ne derse desin, onların tamamen dışında onlar darbeyi önleyecekse, Hulusi Akar'ı alsın yerine başka birini getirsin. Darbeyi kim yapar, ordu yapar. Ne zamanki, CHP iktidara yakındır darbe söylemleri hep olur. Millet İttifakı ile beraber demokratik parlamenter sistemi getireceğiz."

BELEDİYELERİMİZ YARDIMLARA DEVAM EDECEK

5 tane maske dağıtamayan iktidara iktidar mı denir? Koyun olsa bir yere kaçar, maske bu ya. Üretilen maskeyi götürüp vatandaşa dağıtamadılar. Bunlar rantı devşirme konusunda uzmanlar, vatandaşa hizmet götürme konusunda değil. Vatandaşa hizmet konusunda belediye başkanlarımızın eline kimse su dökemez. Belediye başkanlarımız tüm engellere rağmen yardımları vatandaşlarımıza ulaştıracaktır.

"FAKİRDE BİLE AYRIM YAPIYORLAR"

Asbestli borular var Ankara’da. Mansur Bey değiştirmek istiyor izin vermiyorlar. Başkan vatandaş temiz su içsin istiyor. İnsanların zehirlenmesine göz yumuluyor. Üsküdar belediyesinde üyelerimiz bir liste verdi belediyeye, bunlara yardım edelim diye. Bir AKP’li çıktı “Bunlara CHP’li belediyeler yardım etsin, İBB yardım etsin” dedi. Fakirde bile ayrım yapıyorlar.

SEVDA NOYAN'IN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ

Bu kadını (Sevda Noyan) tartışma konusu yapmak yanlış, bu zihniyeti konuşmak gerek. Meclis’e kurşunlar yağarken o Meclis’te CHP’li vekiller vardı. Sayın Özgür Özel o gece bir AKP’li vekilin ceketiyle Meclis Kürsüsü'nde konuşma yapmıştır. Bu tür insanları ciddiye almamak lazım. Millet işsiz kardeşim işsiz. 256 bin iş yeri kapandı. Hizmet sektörü, 17 milyon insan evine kapandı işsiz kaldı. Bunlar tartışılacakken aldılar konuyu buraya getirdiler.



