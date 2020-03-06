Kılıçdaroğlu: Saray, muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Saray; bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye'yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz!'' ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Libya’da hayatını kaybeden MİT görevlisinin cenazesine ilişkin yapılan haberle ilgili başlatılan soruşturmada gazetemiz yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’tan sonra OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklanmıştı.
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