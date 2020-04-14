Kılıçdaroğlu'ndan Haydar Baş açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Baş hakkında başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Baş hakkında başsağlığı mesajı yayımladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.
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