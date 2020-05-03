Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

03 Mayıs 2020 Pazar, 10:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bitlis'te hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.