Kılıçdroğlu’nun avukatı Çelik'ten Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

12 Mayıs 2020 Salı, 14:58

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Darbe tartışmaları üzerine You Toube kanalı üzerinden paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunan Fatih Tezcan’ın, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız ? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" demesi tepkilere neden olmuştu.

Tezcan’ın açıklamalarının ardından, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit gerekçesiyle Tezcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'DARBELER ÜZERİNDEN SÖRF YAPIYORLAR'

Çelik, AKP’de yaşanan oy kaybı nedeniyle, Tezcan gibi kişiler tarafından darbeler üzerinden sörf yapılarak mağdur yaratılmaya çalışıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"Elbette gideceklerini anlıyorlar, ciddi oy kayıpları var, ekonomi berbat, sağlık nedeniyle Koronavirüs’ten kaynaklı sorunlar, açlık, sefalet var buna derman olamadıkları için CHP’ ye planlı bir saldırı söz konusu, her zaman olduğu gibi kendilerini mağdur kılmaya çalışıyorlar.

Hiçbir zaman darbe söz konusu değil, darbelerin asıl mağduru CHP’dir, Erdoğan hangi darbeden zarar gördü. Darbelerin üzerinden sörf yaparak, gerçekliği olmayan şeylerle algı yaratıp, mağdur yaratmaya çalışıyorlar. CHP’nin savunduğu darbe değil, demokratik yollarla iktidar değişimidir. Kaos yaratıp, toplumsal barışı bozarak demokratik seçim koşullarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar."

Tezcan’a açtığı davalarla, Atatürk’e hakaret suçu da dahil olmak üzere üç ayrı ceza verilmesini sağladığını kaydeden Celal Çelik, "Fatih Tezcan daha önce de bana defalarca tehditte bulunmuştu. Ancak bu son olay da sadece kişisel değil toplumsal bir tehdit söz konusu. Bunlar son derece ağır suçlar, bunların peşini asla bırakmayacağım" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA LİNÇ GİRİŞİMİNİ HATIRLATTI

Fatih Tezcan’ın ifade ettiği ölüm listesinde adının olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Şu anda kelle koltukta bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Çıldırma duygusu ile herşeyi yapacak insanlar bunlar bu tür insanların harekete geçebileceğini biliyoruz. Bizim toplumsal barışımız mevcut ama zaman zaman pamuk ipliğin bağlı olduğunu da Çubuk’ta gördük, Kılıçdaroğlu için linç olayı gerçekleştirilmişti o olaylara neden olanlar da bu tür insanlardı."