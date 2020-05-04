Kısıtlamada jandarmadan kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde dün arkadaşıyla dışarıda sohbet eden Ömer Avaz (20), jandarma devriye ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Döşemealtı ilçesi Karataş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında, Ilıca Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Ömer Avaz (20), sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte otomobilde sohbet ederken bir anda jandarma devriye ekiplerini gördü.
Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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