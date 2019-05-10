Belediyelerdeki vurgun belgeleriyle açıklandı

Belediyelerdeki büyük vurgunun kayıtları ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Üstü kapatılmaya çalışılan Sayıştay raporlarını gazeteci Murat Ağırel ilk kez Şaki kitabında açıkladı. Türkiye’nin gündemine oturacak yolsuzluk belgelerinin yer aldığı “Şaki” kitabı raflardaki yerini aldı. Araştırmacı-Gazeteci Murat Ağırel’in kaleme aldığı Şaki, İnkılap Kitabevi’nden çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 12:05

Son dönemde Türkiye’nin konuştuğu yolsuzluk iddialarını devletin resmi raporlarına dayanarak yazanAğırel, akıl almaz rakamların nasıl harcandığı ilk kez açıkladı. Kitapta, belediyelerden, İl Özel İdarelerekadar birçok devlet kurumunun kaynaklarının nasıl harcandığı Sayıştay raporlarıyla belgelendi.


Okuyanların her sayfasında başka bir gerçekle karşılaşacağı haksızlıklar gün yüzüne çıkıyor.
Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından Sayıştay’ın hazırladığı resmi raporlara dayanan kitapta, ilk kez
duyacağınız ihale oyunları açıklanıyor. Bu kitapla birlikte iktidara yakın isimlere nasıl para akıtıldığı,
nasıl bir kaymak tabakası yaratıldığını, kimi sayfalarda nefesiniz kesilerek okuyacaksınız.

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Cumhuriyet İMECESİ