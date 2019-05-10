Belediyelerdeki vurgun belgeleriyle açıklandı

Son dönemde Türkiye’nin konuştuğu yolsuzluk iddialarını devletin resmi raporlarına dayanarak yazanAğırel, akıl almaz rakamların nasıl harcandığı ilk kez açıkladı. Kitapta, belediyelerden, İl Özel İdarelerekadar birçok devlet kurumunun kaynaklarının nasıl harcandığı Sayıştay raporlarıyla belgelendi.



Okuyanların her sayfasında başka bir gerçekle karşılaşacağı haksızlıklar gün yüzüne çıkıyor.

Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından Sayıştay’ın hazırladığı resmi raporlara dayanan kitapta, ilk kez

duyacağınız ihale oyunları açıklanıyor. Bu kitapla birlikte iktidara yakın isimlere nasıl para akıtıldığı,

nasıl bir kaymak tabakası yaratıldığını, kimi sayfalarda nefesiniz kesilerek okuyacaksınız.