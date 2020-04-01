Kıvanç Tatlıtuğ, korona testinin sonucunu açıkladı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ve test sonucunu beklediğini yazmıştı.
Tatlıtuğ bu akşam sağlık durumana ilişkin bir paylaşım daha yaptı ve testinin negatif çıktığını belirtti.
Tatlıtuğ şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim."
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