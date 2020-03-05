05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Aygül Bilgi, “Bu insanlar ölüme çok yakınlar. Ben kızımın yanından ayrıldığımda çok korkuyorum. Geri döndüğümde kızımı görebilecek miyim diye endişe duyuyorum. Ben kızımı tabuta koymak istemiyorum” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Aygül Bilgi, ölüm orucunda olan kızı ve İbrahim Gökçek’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anne Bilgi, Helin Bölek’in sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Bilgi, “Birkaç gündür Taksim’de tabut bırakma eylemi yapıyorum. Ben bu tabutu boş bırakmak istiyorum. Ben kızımı bu tabutun içine koymak istemiyorum diye haykırmak istiyorum insanlara. Konuşmama izin veremeden gözaltına alınıyorum. Helin, maalesef konuşamıyor. Ölüm orucundan kaynaklı olarak çok yorgun. Nefesi tükendiği için sorduğumuz sorulara cevap veremiyor. Sadece başını sallayarak, gözünü açıp kapatarak cevap veriyor. Artık kızımın gücü kalmadı. Şiddetli ağrı olduğu için uyuyamıyor. Uyuyamadığı için de üzerinde sürekli bitkinlik var. Durumu çok kötüleşti, korkuyorum” diye konuştu.

Bilgi, konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması için ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in de şiddetli ağrılarının olduğunu belirterek “İbrahim, cezaevinde ölüm orucuna başladı. O yüzden şartları çok ağırdı. İbrahim’in bir bacağında ödem var. Kılcal damarları çatladı ve kırmızı lekeler var. Bir bacağı incecikken, diğer bacağı ödemden kaynaklı şişti. Aşırı yorgunluğa bağlı kalp çarpıntısı var. Ağız içi yaraları çok fazla. İkisi için sessiz sakin bir ortam yaratmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup Yorum üyeleri, üzerlerindeki baskı ve yasakların kaldırılmasını, davaların düşürülmesi talepleriyle açlık grevine başlamıştı.

GRUP YORUM DAVASINDA TAHLİYE KARARI

Grup Yorum davasında 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren tutuklu yargılanan Tuğçe Tayyar hakkında tahliye kararı verildi. Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in ise tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme heyeti duruşmayı 20 Mayıs’a erteledi.