‘Koç’a destek olun’

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Yanal, “F.Bahçe’ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum. F.Bahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı. Bu başkanımıza yapılan bir şeydi. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Taraftarların Ali Koç’u desteklemesi gerek. Türkiye’nin F.Bahçe’ye ihtiyacı var. Herkes gider ama F.Bahçe bakidir. F.Bahçe’ye ve başkanımıza destek olmaktan başka bir şeyimiz yok. Bırakma sürecinde F.Bahçe’den talebimiz olmadı, olmayacaktır” dedi.

YÜZDE 52 KAYIPLA GİTTİ

Fenerbahçe’de pazar gecesi yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor’da da görev yapan Yanal, Sarı-Lacivertlilere 2-1’lik kupa yenilgisiyle veda etti. Tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe’yle 56 maçta 27 galibiyet elde ederken 15 kez berabere kaldı, 14 defa da yenildi. Yanal, Sarı-Lacivertlilerle yüzde 52’lik mağlubiyet oranına imza attı.

NDİAYE SAKATLANDI

Trabzonspor’da Senegalli Ndiaye, 37. dakikada bir anda kendisini yere bıraktı. Bordo-Mavililerin sağlık ekibi, yıldız futbolcuya ilk müdahalesini yaptı ancak Ndiaye, mücadeleye devam edemeyeceğini söyledi. 38. dakika yıldız futbolcunun yerine Guilherme dahil oldu.

‘HİSSEDİYORUM’

Sörloth: İlk hedefim gol atmak değil, takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk, Kadıköy’e de galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime güvenim var. Sahada bana harika paslar atıyorlar. Sahada olduğumda gol atacağımı hissediyorum.