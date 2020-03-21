Kolonya veya maske yazdırmaya gelen var

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Sezen bilinçsiz maske tüketim nedeniyle bakanlığın reçete ile maske alım kuralı getirdiğini anımsatarak “Bu karar biraz eksik duyuruldu ve halkımız ASM’lere akın etmeye başladı. Bu maskeler bazı immün problemi olan, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, kemoterapi ilaçları alan ve raporu olan hastalara reçete karşılığında veriliyor.

Sağlıklı insanların bunları kullanmasına gerek yok, sağlık profesyonellerinin (hastaya müdahalesi ve bir yerden bir yere sevki sırasında) ve gerçekten bu maskeyi kullanması gereken hastaların kullanması gerekir. Gereksiz kullanımı gerçek ihtiyacı olanların da bu maskeleri bulamamasına neden oluyor” dedi.

EKSİKLERİMİZ ÇOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş üzerine kolonya ve maske dağıtılacak açıklamasının ardından insanların kolonya yazdırmak için bile ASM’lere geldiğini anlatan Sezen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapınca sanki aile hekimleri kolonya yazacak ve öyle alacaklar gibi bir izlemin oluştu ve bize kolonya yazdırmak için bile geliyorlar. Sağlık Bakanımıza da çağrımız var lütfen aile hekimlerinin koruyucu ekipman eksikleri maske, eldiven, el dezenfektanı ihtiyacımız bir an önce tamamlansın. Bu ürünleri piyasada bile bulmakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN: GEREKSİZ KALABALIK YAPMAYIN

Çok acil olmadıkça yurttaşların sağlık kurumlarına gitmemesi uyarısında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Herkes ASM’lere reçete yazdırmaya gidiyor. Gerçekten ihtiyacınız yoksa ASM’lere, acillere, hastanelere gitmeyin, buralarda gereksiz kalabalıklar yapmayın çünkü virüs yakın temastan geçiyor” uyarısında bulundu. Vakaların sayısının giderek arttığını anlatan Adıyaman, sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntılarının sürdüğünü de kaydetti. Adıyaman, “Bakanlık birçok üniversite hastanesine 50 bin maske yolladı. Aldığımız duyumlar maskelerin kalitesiz olduğu yönünde. Belki bazıları öyledir ama cerrahi maskeler takıldığı zaman iki saat kullanılır, yenisini almanız gerekir. Bunların yırtıldığı söyleniyor” diye konuştu.