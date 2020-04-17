Komşuların büyükbaş hayvan kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı
Adıyaman’da iki aile arasında büyükbaş hayvanın tarlaya girmesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. İlhan ailesinin büyükbaş hayvanı, komşu Konutçu ailesinin tarlasına girerek, ürünleri yedi. İki aile arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
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